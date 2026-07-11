Quasi cento appassionati di vino si sono riuniti in piazza per il Gaiole Wine Contest. Ognuno ha ricevuto cinque calici, tutti anonimi, e ha cercato di identificarli solo con il senso del gusto e dell’olfatto. La sfida ha coinvolto partecipanti di diverse età che hanno competuto senza conoscere l’etichetta dei vini. L’evento si è svolto in modo informale, con i partecipanti che hanno assaporato i vini e tentato di riconoscerne le caratteristiche.

Quasi cento appassionati di vino; cinque calici rigorosamente anonimi e un solo obiettivo: riconoscere il vino affidandosi esclusivamente al proprio intuito. È questa la formula che, ormai per l’undicesimo anno consecutivo, ha trasformato piazza Ricasoli, nel cuore di Gaiole in Chianti, nel teatro del Gaiole Wine Contest, promosso dall’azienda Capannelle in collaborazione con Wine Tv e Ais, per quello che è ormai diventato un appuntamento classico per chi ama mettersi alla prova con il blind tasting. Nato quasi per gioco come appendice del Raduno del Caveau di Capannelle - appuntamento annuale che riunisce a tavola i ristoratori e gli enotecari clienti dell’azienda - il contest ha saputo conquistarsi negli anni una propria identità, fino a diventare uno degli eventi più riconoscibili dell’estate chiantigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento appassionati si sfidano in piazza per il Gaiole Wine Contest

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