Due centenari sardi hanno confermato che tra i segreti della longevità ci sono la personalità e uno stile di vita attivo. Entrambi praticano regolarmente esercizio fisico e seguono un’alimentazione equilibrata. La loro esperienza si aggiunge alle evidenze scientifiche che collegano una vita sana a una maggiore probabilità di arrivare a 100 anni. Nessuna altra informazione sui loro abitudini o contesti di vita è stata resa nota.

Longevità fa rima con alimentazione equilibrata e attività fisica. Da anni la divulgazione scientifica martella sull'importanza di uno stile di vita sano nel ridurre il rischio di molte malattie croniche e, dunque, aumentare le chances di una vecchiaia serena. Ma potrebbero non essere gli unici fattori in gioco. Sempre più studi suggeriscono infatti che anche il modo in cui affrontiamo la vita possa influenzare lo stato di salute psicofisico. Tratti come apertura mentale, curiosità e un generale atteggiamento positivo verso gli eventi sembrano in qualche modo stiracchiare un po' l'aspettativa di vita. L'effetto opposto prodotto invece da ansia cronica, depressione e instabilità emotiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Centenari sardi: tra i loro segreti di longevità c'è anche la personalità

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