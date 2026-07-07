Cena della vittoria di Porta Sant’Andrea prenotazioni ancora aperte

Le prenotazioni sono ancora aperte per la Cena della Vittoria del Quartiere di Porta Sant'Andrea, prevista per il 7 luglio. La serata celebra la conquista della quarantesima Lancia d'Oro, assegnata a UnoAerre. La manifestazione si svolgerà a Arezzo e coinvolgerà i partecipanti in una cena dedicata alla vittoria. La prenotazione resta aperta per chi vuole partecipare alla cerimonia.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Il Quartiere di Porta Sant'Andrea si prepara a celebrare la conquista della quarantesima Lancia d'Oro, dedicata a UnoAerre, con la tradizionale Cena della Vittoria. I festeggiamenti sono in programma sabato 11 luglio nel Bastione di San Giusto, a pochi passi da Porta Trento Trieste. La serata prenderà il via alle ore 19.30 con l'aperitivo in piazza San Giusto, seguito dall'antipasto a buffet servito in piazza fino alle 20.45. Successivamente i partecipanti si trasferiranno nel Bastione per la cena, che avrà inizio alle ore 21, mentre la festa proseguirà fino a tarda sera con musica e intrattenimento. Il menù, curato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Porta Sant'Andrea festeggia la vittoria e porta la Lancia d'oro alla Unoaerre

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