Caso Zaniolo il giocatore ha presentato un certificato medico per non allenarsi | la Juventus osserva

Da ilnapolista.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giocatore ha presentato un certificato medico per non partecipare agli allenamenti, facendo riemergere il caso. La Juventus sta monitorando la situazione, mentre sembrava già definito il trasferimento tra il giocatore e l’Udinese, con possibili sviluppi anche con il Napoli nelle settimane precedenti. La situazione rimane in sospeso, senza ulteriori dettagli sulla richiesta medica o sulle eventuali motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sembrava tutto fatto tra l’Udinese e Zaniolo (accostato nelle scorse settimane anche al Napoli) per continuare il matrimonio iniziato l’anno scorso, ma in queste ultime ore è riscoppiato il caso. Zaniolo ha presentato un certificato medico: che tensione con l’Udinese. Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, il calciatore non si sta allenando con il resto dei compagni al centro sportivo Dino Bruseschi. Zaniolo avrebbe presentato un certificato medico per colpa di alcuni problemi fisici che si sarebbero presentati nei giorni scorsi. Questa mossa del calciatore, di fatto, potrebbe aumentare la tensione tra le parti. Tutto sembrava fatto dopo l’accordo raggiunto sullo stipendio di Zaniolo, passato da 1,2 milioni a 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

caso zaniolo il giocatore ha presentato un certificato medico per non allenarsi la juventus osserva
© Ilnapolista.it - Caso Zaniolo, il giocatore ha presentato un certificato medico per non allenarsi: la Juventus osserva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Zaniolo diserta i primi allenamenti del ritiro dell’Udinese: presentato anche un certificato medico. Il puntoNicolò Zaniolo non ha partecipato ai primi allenamenti del ritiro dell’Udinese, presentando un certificato medico.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è pronto per i bianconeri? I pro e i contro dell’acquisto del giocatore dell’UdineseZaniolo, attualmente all’Udinese, è stato associato alla Juventus nel calciomercato.

Temi più discussi: Udinese, scoppia il caso Zaniolo: il calciatore diserta gli allenamenti e va al mare; Udinese, accordo con Zaniolo: rinnovo dell'ingaggio e addio alle voci di mercato; Il Gazzettino: oggi si riparte, da risolvere il ‘caso’ Zaniolo; Zaniolo resta all’Udinese, firma oggi il triennale da 1,8 milioni.

caso zaniolo caso zaniolo il giocatoreGazzetta | Zaniolo-Udinese, si riaccende il caso: svelato il motivo!Cessione Zaniolo – Una delle questioni più calde dell’estate 2026 riguarda il futuro di Zaniolo all’Udinese, ma se negli scorsi giorni sembrava che la situazione si fosse risolta e che le parti avesse ... fantamaster.it

caso zaniolo caso zaniolo il giocatoreCalciomercato: Juventus, se sfuma Muharemovic c'è Tomori, salgono quotazioni Pellegrino, scoppia caso Zaniolo all'UdineseIl Napoli vicinissimo a Zeballos, la Roma su Diego Moreira, il Como in pressing per Davinson Sanchez, la Fiorentina accelera per Oso Guana ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web