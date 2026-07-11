Il giocatore ha presentato un certificato medico per non partecipare agli allenamenti, facendo riemergere il caso. La Juventus sta monitorando la situazione, mentre sembrava già definito il trasferimento tra il giocatore e l’Udinese, con possibili sviluppi anche con il Napoli nelle settimane precedenti. La situazione rimane in sospeso, senza ulteriori dettagli sulla richiesta medica o sulle eventuali motivazioni.

Sembrava tutto fatto tra l’Udinese e Zaniolo (accostato nelle scorse settimane anche al Napoli) per continuare il matrimonio iniziato l’anno scorso, ma in queste ultime ore è riscoppiato il caso. Zaniolo ha presentato un certificato medico: che tensione con l’Udinese. Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, il calciatore non si sta allenando con il resto dei compagni al centro sportivo Dino Bruseschi. Zaniolo avrebbe presentato un certificato medico per colpa di alcuni problemi fisici che si sarebbero presentati nei giorni scorsi. Questa mossa del calciatore, di fatto, potrebbe aumentare la tensione tra le parti. Tutto sembrava fatto dopo l’accordo raggiunto sullo stipendio di Zaniolo, passato da 1,2 milioni a 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Caso Zaniolo, il giocatore ha presentato un certificato medico per non allenarsi: la Juventus osserva

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