Giletti ha affermato che ci sarà un colpo di scena riguardante le motivazioni di quanto accaduto nel caso Ranucci, senza fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, ha commentato la presunta amicizia tra Lavitola e Sigfrido, dichiarando di essere rimasto sorpreso quando ha sentito questa informazione. La situazione rimane ancora poco chiara, e non sono state divulgate nuove notizie ufficiali.

«Sul caso Ranucci presto ci sarà un colpo di scena molto delicato sulle motivazioni di quanto è accaduto. Di più non posso dire». Lo sostiene il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, a margine della sua partecipazione al festival “Il Libro Possibile” a Polignano a Mare, in cui nella serata dell'8 luglio ha dialogato con il direttore del TG1 Gian Marco Chiocci. Dal palco di piazza Aldo Moro, Giletti si è espresso molto duramente nei confronti di Valter Lavitola, indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, risalente all’ottobre del 2025 a Pomezia: «Lavitola è un criminale, ha pagato il suo dazio, ma non sarei mai potuto andare da Lavitola e non sono mai andato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Caso Ranucci, Giletti all'attacco: «Lavitola amico di Sigfrido? Quando l'ho sentito, sono rimasto un po' stranito»

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