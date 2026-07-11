caso adinolfi senese perde 278mila euro

Notizia in breve

Un gruppo sui social chiamato “scommessa collettiva” avrebbe raccolto ingenti somme da privati, promettendo rendimenti legati alle scommesse sportive. Un senese ha perso 278 mila euro in questa vicenda. Le indagini sono ancora in corso, e si sta verificando se si tratti di una truffa o di un’attività illegale. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.