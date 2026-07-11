Caso Adinolfi senese perde 278mila euro
Un gruppo sui social chiamato “scommessa collettiva” avrebbe raccolto ingenti somme da privati, promettendo rendimenti legati alle scommesse sportive. Un senese ha perso 278 mila euro in questa vicenda. Le indagini sono ancora in corso, e si sta verificando se si tratti di una truffa o di un’attività illegale. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.
Siena, 11 luglio 2026 – « Scommessa collettiva », così si chiama il gruppo sui social con cui, il condizionale è d’obbligo in questa fase delle indagini, sarebbero state raccolte somme particolarmente ingenti da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati appunto alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero alla fine tradotte nella restituzione delle somme investite o, comunque, con la remunerazione prospettata. A finire ai domiciliari per la vicenda su cui ha acceso i fari la guardia di finanza è stato, come noto, Mario Adinolfi, accusato dalla procura di Roma di presunta truffa ed evasione fiscale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla statale SeneseUn'auto è uscita dalla carreggiata sulla statale 223 Senese, all’altezza del chilometro 16 in direzione Siena.
Adinolfi: “La battaglia continua. Prato resta un caso nazionale”Dopo il rigetto del ricorso al Tar Toscana, il presidente del movimento ha dichiarato che non intende abbandonare la vicenda di Prato.
Temi più discussi: Caso Adinolfi, senese perde 278mila euro; Demolizione al via del padiglione F, il grande cantiere nel cuore dell’ospedale Lotti. Nasce il nuovo pronto soccorso; Sequestrato un negozio in città, Bilanci falsificati e truffe aggravate.
Caso Adinolfi, senese perde 278mila euroSiena, 11 luglio 2026 – Scommessa collettiva, così si chiama il gruppo sui social con cui, il condizionale è d’obbligo in questa fase delle indagini, sarebbero state raccolte somme particolarmente i ... lanazione.it
Non sarebbe la prima volta in cui un presidente fugge per scappare da un procedimento relativo a un caso di corruzione, ha detto Peinado riferendosi all’ex premier italiano facebook
Caso Adinolfi, dopo l'ispezione con il radio scanner si lavora per trovare un tunnel sotto la Casa del JazzSono ripresi nella mattinata di oggi gli scavi nel complesso della Casa del Jazz a Roma dove si sospetta possano trovarsi i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso dal '94. Sul posto carabinieri, ... romatoday.it