cascina contributi alle famiglie per i campi solari

Il Comune di Cascina prevede di concedere un contributo alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni che hanno partecipato ai campi solari nella provincia di Pisa tra l’11 giugno e il 14 settembre 2026. La misura mira a sostenere le spese sostenute durante questa attività estiva. La richiesta del contributo potrà essere presentata dalle famiglie che rientrano nei requisiti stabiliti dall’amministrazione comunale. I dettagli sulla procedura saranno comunicati successivamente.

Il Comune di Cascina intende erogare un contributo, finalizzato a sostenere le famiglie dei bambiniragazzi, di età compresa tra 0 e 14 anni, che hanno frequentato i campi solari organizzati nel territorio della provincia di Pisa dall' 11 giugno 2026 al 14 settembre 2026. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Cascina, con un reddito ISEE da 0 a 25.000 euro. Nel caso di più figli, va presentata una domanda per ogni figlio. Tutta la relativa modulistica è visionabile e scaricabile al seguente link: https:www.comune.cascina.pi.ititpagecampi-solari-2024-avviso-pubblico-per-le-famiglie. “Il Comune di Cascina – spiega... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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