casa di riposo nessuna stangata sulle rette

Le rette delle case di riposo accreditate non subiranno aumenti almeno fino al 31 dicembre. La decisione riguarda anche gli ospiti dell’Ircer, che non dovranno affrontare rincari nelle tariffe durante questo periodo. La misura è stata comunicata ufficialmente e si applica a tutte le strutture riconosciute. Al momento, non sono previste variazioni per le rette in vigore.

Nessuna stangata sulle rette delle case di riposo accreditate e nessun aumento per gli ospiti dell’Ircer almeno fino al 31 dicembre. È la precisazione del presidente della Fondazione Ircer e del Comitato regionale degli enti gestori, Riccardo Ficara Pigini, che smentisce le notizie circolate negli ultimi giorni su presunti rincari scattati dal primo luglio. "Si è creato un allarme ingiustificato – afferma –. La delibera regionale non introduce automaticamente aumenti delle rette, ma aggiorna la quota sanitaria riconosciuta alle strutture accreditate". La tariffa giornaliera per un posto letto in residenza protetta è stata fissata a 81,14 euro, metà dei quali coperti dal sistema sanitario regionale e l’altra metà a carico delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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