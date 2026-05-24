Le case di riposo richiedono rette di circa 87 euro al giorno, con tempi di attesa che superano i tre mesi per un posto disponibile. I posti disponibili sono limitati e le tariffe sono in crescita, mentre le pensioni non coprono i costi. La disponibilità di assistenza per gli anziani che non possono più curarsi da soli si riduce, diventando una questione di carattere economico più che sanitario.

Posti limitati, rette in aumento e pensioni insufficienti. L’assistenza agli anziani che non sono più in grado di badare a se stessi rischia di trasformarsi sempre più in una questione economica, prima che sanitaria. In Brianza entrare in una casa di riposo costa in media 2.631,75 euro al mese, 87,72 euro al giorno, oltre 31mila 500 euro all’anno. Un importo che colloca il territorio tra i più cari della Lombardia, secondo solo all’area metropolitana di Milano. A fotografare la situazione è il report annuale di Fnp-Cisl Lombardia, il sindacato pensionati, che analizza l’andamento delle 73 Rsa presenti nel territorio di Ats in provincia. Il quadro che emerge racconta una pressione crescente sulle famiglie, chiamate a coprire costi spesso incompatibili con i redditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il salasso delle case di riposo. Rette da 87 euro al giorno. Tre mesi d’attesa per un letto

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