Una scrittrice ha raccontato come il lutto per la perdita dei genitori abbia rivelato la fragilità delle relazioni e ridisegnato i legami familiari. Ha spiegato che il dolore può essere una forma di rivelazione, evidenziando vicinanze capaci di accogliere il silenzio senza cercare di riempirlo. Tra le sue letture, ci sono autori come Joan Didion, Susan Sontag, Paul Auster, Anne Carson e C.S. Lewis, e pagine di diario e ricordi familiari.

Tra pagine di diario, ricordi familiari e dialoghi ideali con autori come Joan Didion, Susan Sontag, Paul Auster, Anne Carson e C.S. Lewis, Pellegrino si sofferma sul potere della letteratura per analizzare, con grande delicatezza e senza alcuna retorica, il significato della perdita e la possibilità di continuare a vivere senza tradire chi non c'è più. Questo libro nasce da un'esperienza di perdita molto intima. Quando ha capito che il dolore privato poteva diventare materia narrativa condivisibile? «Non l'ho capito subito. Per molto tempo ho sentito il bisogno di proteggere quel dolore, di sottrarlo allo sguardo degli altri. A un certo punto, però, mi sono resa conto che potevo scriverne non tanto per raccontare la mia storia, quanto per cercare una lingua che desse forma a un'esperienza universale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carmen Pellegrino e la morte dei genitori affrontata da scrittrice: «Il lutto è anche una forma di rivelazione, ridisegna le relazioni e ne mette a nudo la fragilità. Ho imparato che esistono vicinanze che accolgono il silenzio senza pretendere di colmarlo»

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Quattro storie per l’ottava edizione a San Marco in Lamis, con Caterina Battilocchio, Gaja Cenciarelli, Carmen Pellegrino e Luca Crovi. @ubikfoggia x.com

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