caporalato aiutiamo i lavoratori a denunciare

Un consigliere leghista ha presentato una mozione per contrastare il caporalato, proponendo la creazione di canali di segnalazione protetti e disponibili in più lingue. La proposta mira a facilitare le denunce da parte dei lavoratori coinvolti in attività illegali di intermediazione. La mozione sarà discussa nelle prossime settimane, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Una mozione contro il caporalato per aiutare tutti i lavoratori a denunciare. Il consigliere leghista Massimo Contarini torna sul tema del caporalato, presentando una mozione che pone al centro l’istituzione di canali di segnalazione protetti e multilingue. Un sistema che sarebbe rivolto ai lavoratori vittime di sfruttamento e alle loro famiglie, consentendole di denunciare abusi e irregolarità. Secondo Contarini, uno degli ostacoli principali per i lavoratori è rappresentato dalla paura di denunciare. La barriera linguistica, l’isolamento sociale e il timore di ritorsioni rendono infatti molto difficile per le vittime rivolgersi direttamente alle autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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