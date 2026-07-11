Canoa velocità Della Giustina e Di Liberto conquistano il podio a Montreal nel C1 500 e nel K1 200

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due atleti italiani hanno conquistato il podio nelle gare di canoa velocità a Montreal. Nel C1 500, uno di loro ha ottenuto il secondo posto, mentre nell’evento K1 200, un altro si è piazzato terzo. La giornata ha visto quindi due medaglie per le rappresentative italiane, con le competizioni che si svolgono nella terza tappa di Coppa del Mondo e proseguono fino a domani.

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La terza e penultima giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione che si svolge a Montreal fino a domani, regala nuove soddisfazioni ai colori azzurri. Olympia Della Giustina e Andrea Di Liberto conquistano il podio nel C1 500 femminile e nel K1 200 maschile. Nella finale A del C1 500 femminile Olympia Della Giustina si conferma una delle atlete di riferimento del panorama internazionale e conquista la terza posizione in 2:13.76. Uno splendido Andrea Di Liberto cede solamente in volata nella finale del K1 200 maschile. Il serbo Marko Dragosavljevic precede l’azzurro al fotofinish, entrambi chiudono con 35. 🔗 Leggi su Oasport.it

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