Due atleti italiani hanno conquistato il podio nelle gare di canoa velocità a Montreal. Nel C1 500, uno di loro ha ottenuto il secondo posto, mentre nell’evento K1 200, un altro si è piazzato terzo. La giornata ha visto quindi due medaglie per le rappresentative italiane, con le competizioni che si svolgono nella terza tappa di Coppa del Mondo e proseguono fino a domani.

La terza e penultima giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione che si svolge a Montreal fino a domani, regala nuove soddisfazioni ai colori azzurri. Olympia Della Giustina e Andrea Di Liberto conquistano il podio nel C1 500 femminile e nel K1 200 maschile. Nella finale A del C1 500 femminile Olympia Della Giustina si conferma una delle atlete di riferimento del panorama internazionale e conquista la terza posizione in 2:13.76. Uno splendido Andrea Di Liberto cede solamente in volata nella finale del K1 200 maschile. Il serbo Marko Dragosavljevic precede l’azzurro al fotofinish, entrambi chiudono con 35. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, Della Giustina e Di Liberto conquistano il podio a Montreal nel C1 500 e nel K1 200

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a BrandeburgoNella seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa a Brandeburgo, si sono svolte le qualificazioni della prima giornata.

Canoa velocità, Olympia Della Giustina si ripete ed è argento anche nel C1 500 metri!Nell'ultima giornata degli Europei di canoa velocità e paracanoa, l'atleta italiana Olympia Della Giustina ha vinto una medaglia d'argento nel C1 500...

Temi più discussi: Canoa velocità, a Montreal la terza tappa di Coppa del Mondo: ultimi esperimenti prima dei Mondiali; Canoa velocità, Gabriele Casadei centra il podio nel C1 1000 a Montreal; Canoa velocità, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Montreal; Canoa velocità, l’Italia porta altre tre barche in finale A nella seconda giornata dei Mondiali Under 23/Juniores.

Canoa velocità, Della Giustina e Di Liberto conquistano il podio a Montreal nel C1 500 e nel K1 200La terza e penultima giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione che si svolge a Montreal fino a domani, regala ... oasport.it

Canoa velocità, altre otto barche azzurre in semifinale. Buon inizio per Casadei/Tacchini nel C2 500 a MontrealLa sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della Coppa del mondo di canoa velocità, competizione che si svolgerà a Montreal fino a domenica ... oasport.it