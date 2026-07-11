Parlare di cannabis oggi significa affrontare un tema delicato, dato che la sostanza viene spesso descritta come “leggera” o innocua. Tuttavia, i dati clinici indicano rischi per il cervello in fase di sviluppo, soprattutto negli adolescenti. Il libro non è un testo moralista, ma analizza il funzionamento del cervello giovane, evidenziando come questa sostanza possa influenzare un organo già di per sé creativo e vulnerabile.

Parlare di cannabis oggi significa toccare uno dei nervi scoperti della nostra società: una sostanza presentata come “leggera”, quasi innocua, mentre i dati clinici raccontano tutt’altro. In questo spazio di ambiguità si inserisce “Cannabis. Il grande inganno” di Rosario Sorrentino e Francesca Weihs, pubblicato da Aliberti, che mette a confronto slogan politici, miti giovanili e verità delle neuroscienze, restituendo volti e storie concrete di ragazzi finiti nel tunnel del panico, della depressione, della perdita di motivazione. Non è un testo moralista, ma un viaggio dentro il “cantiere aperto” del cervello adolescente: un organo straordinariamente creativo, ma anche vulnerabile, che la cannabis può alterare proprio mentre si sta formando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cannabis. Il grande inganno” non è un testo moralista ma un viaggio dentro il “cantiere aperto” del cervello adolescente, un organo creativo e vulnerabile

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