Nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, durante il Campania Teatro Festival – Dopo Festival, si sono esibiti gli Audio 2, portando sul palco canzoni e sensazioni considerate “purissime”. La serata si è svolta sotto un cielo notturno di Napoli, con lucine appese tra gli alberi che creavano un’atmosfera suggestiva. La performance ha coinvolto il pubblico presente in un momento di musica e romanticismo.

C’erano le lucine appese tra gli alberi. C’era il cielo di Napoli che faceva da soffitto. E c’erano Gianni Donzelli ed Enzo Leomporro sul palco del Giardino Romantico di Palazzo Reale, per il Campania Teatro Festival – Dopo Festival. Due amici. Due ragazzini cresciuti insieme a Napoli, che un giorno hanno deciso di seguire la musica e di farla diventare lavoro. E la musica li ha ripagati, cambiando per sempre i loro piani. La serata degli Audio 2 è stata questo: un tuffo romantico negli anni ’90 e un omaggio al valore più raro della canzone italiana, attraverso la parola che sa farsi canzone sulla nota giusta, un po’ “battistiana”, tanto pop, immensamente romantica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Campania Teatro Festival – Dopo Festival: a Palazzo Reale notte di romanticismo, canzoni e “sensazioni purissime” con gli Audio 2

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Dopofestival del Campania Teatro Festival, Giardino Romantico di Palazzo Reale di Napoli, 14 giugno.

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