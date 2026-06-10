le fotografie di salvatore liguori al campania teatro festival a palazzo reale immagini di teatro cinema e strada

Al Campania Teatro Festival, in corso fino al 12 luglio, sono state mostrate fotografie di Salvatore Liguori presso Palazzo Reale. Le immagini ritraggono scene di teatro, cinema e vita di strada, rappresentando un percorso artistico e narrativo. L’esposizione si inserisce tra gli eventi principali della diciannovesima edizione, che vede la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. La mostra si distingue per l’unione di arte, memoria ed emozione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza visiva e culturale.

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