Una campagna promuove l'integrazione di alimentazione sana e prevenzione nelle strutture ospedaliere. L'iniziativa punta a distinguere tra cibi benefici e alimenti che possono favorire l'insorgenza di malattie. L'obiettivo è offrire ai pazienti opzioni alimentari che favoriscano il benessere e la longevità, riducendo i rischi legati a scelte alimentari sbagliate. La campagna coinvolge operatori sanitari e strutture pubbliche e private.

C’è cibo e cibo. Quello che aiuta a vivere meglio e più a lungo e quello che aumenta il rischio che insorgano malattie. Per questo, per riportare l’attenzione su ciò che si porta in tavola, sull’importanza di evitare gli alimenti ultra processati e di favorire invece quelli sani e freschi, biologici o a chilometro zero, in 70 ospedali italiani arrivano i mercati contadini con l’iniziativa «Campagna Amica per la salute». E ieri al Policlinico Gemelli, primo ospedale ad avviare il progetto con Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, c’erano anche il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione, Francesco Rocca, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - «Campagna Amica per la salute», coniugare alimentazione e prevenzione negli ospedali

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