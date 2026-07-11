Un camion carico di carta è andato a fuoco sulla A1, tra il bivio con l’A1 e Badia, in direzione di Firenze. L’incendio ha causato il blocco del traffico e lunghe code, con i viaggiatori costretti a rimanere in auto sotto il sole. La Polstrada ha chiuso temporaneamente la carreggiata per mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il veicolo e gestire la situazione.

Giornata difficile per gli automobilisti e la Polstrada e problematica per il traffico a causa di un mezzo pesante carico di carta che è andato a fuoco sulla A1 Direttissima tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione di Firenze. Un incendio che ha comportato lo stop al traffico per consentire i soccorsi; la panoramica è stata usata come bypass per il traffico diretto verso sud, ma è stato un (afoso) pomeriggio di passione per i viaggiatori rimasti bloccati sotto il sole, con code fino a 17 chilometri dopo Sasso Marconi verso Firenze e sulla A1 Direttissima dopo Badia in direzione di Bologna. Una situazione che si è risolta soltanto in nottata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion a fuoco sull’A1, giornata infernale. Viaggiatori bloccati in coda sotto il sole

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GIORNATA INFERNALE IN A4, DUE INCIDENTI CODE E AUTOSTRADA CHIUSA | 26/02/2026

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