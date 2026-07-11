Caldo l’estate è iniziata con i peggiori auspici | cosa dicono i dati storici

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature di questa estate sono tra le più alte degli ultimi decenni, con punte che superano i 40 gradi in alcune regioni. Tuttavia, i dati storici mostrano che in passato ci sono stati anni con temperature ancora più elevate, arrivando a superare i 45 gradi. Le ondate di calore si sono susseguite con intensità variabile nel tempo, ma questa stagione si distingue per la lunga durata e le temperature record registrate.

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E’ inutile domandarvi se sentite il caldo. Soffiate come mantici e sudate tanto da temere che dileguiate. Pure benché la presente estate sia molto calda, tuttavia vi furono anni in cui s’ebbero caldi anche maggiori. (“Che caldo!“ articolo raccolto da Padre Alessandro Serpieri, pubblicato dal Secolo di Milano il 13 agosto 1884) * * * Urbino, 11 luglio 2026 – L’ estate è iniziata sotto i peggiori auspici. Un giugno terribile che entra prepotentemente al 2° posto dei più caldi di sempre (dal 1850) e ci riporta per similitudine alla peggiore mai registrata, quella del 2003. E’ lì che troviamo il giugno più caldo con 26,10°C di media, 0,31 gradi in più del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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