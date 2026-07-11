Le temperature di questa estate sono tra le più alte degli ultimi decenni, con punte che superano i 40 gradi in alcune regioni. Tuttavia, i dati storici mostrano che in passato ci sono stati anni con temperature ancora più elevate, arrivando a superare i 45 gradi. Le ondate di calore si sono susseguite con intensità variabile nel tempo, ma questa stagione si distingue per la lunga durata e le temperature record registrate.

E’ inutile domandarvi se sentite il caldo. Soffiate come mantici e sudate tanto da temere che dileguiate. Pure benché la presente estate sia molto calda, tuttavia vi furono anni in cui s’ebbero caldi anche maggiori. (“Che caldo!“ articolo raccolto da Padre Alessandro Serpieri, pubblicato dal Secolo di Milano il 13 agosto 1884) * * * Urbino, 11 luglio 2026 – L’ estate è iniziata sotto i peggiori auspici. Un giugno terribile che entra prepotentemente al 2° posto dei più caldi di sempre (dal 1850) e ci riporta per similitudine alla peggiore mai registrata, quella del 2003. E’ lì che troviamo il giugno più caldo con 26,10°C di media, 0,31 gradi in più del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, l’estate è iniziata con i peggiori auspici: cosa dicono i dati storici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia a rischio siccità come nel 2022? Cosa dicono i datiLe temperature sopra la media negli ultimi mesi hanno interessato principalmente il Centro e il Nord Italia.

Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziataLo scorso 19 aprile a Pechino si è svolta la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona di 21...

Temi più discussi: Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Dove andare per sfuggire al caldo? 7 idee (vicine) dove l'estate torrida non ci può raggiungere; Caldo africano, terza ondata in Italia: Sardegna fino a 45 gradi e notti super tropicali; Caldo estremo, situazione critica dal 15 luglio.

Restate in Salute Una corretta alimentazione è uno dei primi strumenti di prevenzione per affrontare il caldo estivo in sicurezza. L'ASL Napoli 3 Sud promuove informazioni utili per vivere un'estate all'insegna della salute. #RestateInSalute #Prevenzione #Es x.com

Caldo/Freddo in casa da ristrutturare al Sud reddit

Caldo, nuova fase intensa in arrivo: temperature oltre i 30 gradi ancora per settimaneLe previsioni indicano un nuovo picco di caldo tra il 16 e il 18 luglio, con temperature vicine ai 40 gradi e caldo persistente ... quotidianodiragusa.it

Il caldo estremo in estate diventerà la nuova normalità? Ecco cosa dice la scienzaIl caldo estremo non è più un evento raro, ma si è trasformato in una costante estiva in Europa, sostengono gli esperti del WWA ... focusjunior.it