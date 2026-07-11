MILANO – Il caldo estremo non lascia la presa su tutta l’Europa e in Italia gli esperti del meteo prevedono che la terza ondata non darà tregua allo Stivale almeno fino al 20 luglio. Nel weekend saranno Firenze e Perugia le città a bollino rosso, gli esperti del meteo segnalano che settimana prossima sono attesi fino a 41° al Sud, fino a 43° in Sardegna e Sicilia, fino a 40° nel Centro. Non solo: non sono da escludere le cosiddette notti tropicali con temperature che non scendono al di sotto dei 25° e che a ridosso delle 23 presentano ancora valori prossimi ai 30°. In queste condizioni ad essere sotto pressione non è solo il fisico ma anche la mente, il cambio così repentino delle temperature colpisce l’organismo che non ha il tempo fisiologico per adattarsi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Caldo estremo: il 33% non rinuncia ad alcolici e super alcolici, gli uomini non bevono abbastanza acqua

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Grazie a @virgilio_it per l'articolo. Un suolo arido e privo di vita favorisce il surriscaldamento del territorio. Ripristinare la salute del suolo è una delle azioni più concrete per contrastare il caldo estremo. virgilio.it/italia/varese/… #Savesoil x.com

Ciao r/pedale ! Visto che in Belgio si gira intorno ai 30-32°C, abbiamo messo insieme i consigli del team per affrontare il caldo in bicicletta per andare a lavorare. Speriamo che serva! E voi, quali sono i vostri migliori trucchi per affrontare queste temperature? S reddit

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