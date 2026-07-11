Caldo estremo | il 33% non rinuncia ad alcolici e super alcolici gli uomini non bevono abbastanza acqua
In Italia, il 33% delle persone continua a consumare alcolici e superalcolici nonostante le alte temperature. Gli uomini, inoltre, non assumono abbastanza acqua per affrontare il caldo intenso. Le previsioni meteorologiche indicano che la terza ondata di caldo estremo durerà almeno fino al 20 luglio. La situazione interessa tutto il Paese, con temperature elevate che persistono da diverse settimane.
MILANO – Il caldo estremo non lascia la presa su tutta l’Europa e in Italia gli esperti del meteo prevedono che la terza ondata non darà tregua allo Stivale almeno fino al 20 luglio. Nel weekend saranno Firenze e Perugia le città a bollino rosso, gli esperti del meteo segnalano che settimana prossima sono attesi fino a 41° al Sud, fino a 43° in Sardegna e Sicilia, fino a 40° nel Centro. Non solo: non sono da escludere le cosiddette notti tropicali con temperature che non scendono al di sotto dei 25° e che a ridosso delle 23 presentano ancora valori prossimi ai 30°. In queste condizioni ad essere sotto pressione non è solo il fisico ma anche la mente, il cambio così repentino delle temperature colpisce l’organismo che non ha il tempo fisiologico per adattarsi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Grazie a @virgilio_it per l'articolo. Un suolo arido e privo di vita favorisce il surriscaldamento del territorio. Ripristinare la salute del suolo è una delle azioni più concrete per contrastare il caldo estremo. virgilio.it/italia/varese/… #Savesoil x.com
Ciao r/pedale ! Visto che in Belgio si gira intorno ai 30-32°C, abbiamo messo insieme i consigli del team per affrontare il caldo in bicicletta per andare a lavorare. Speriamo che serva! E voi, quali sono i vostri migliori trucchi per affrontare queste temperature? S reddit
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