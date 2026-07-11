Un’ondata di caldo intenso, superiore ai 40 gradi, sta per interessare l’Italia e l’Europa occidentale. Le previsioni indicano che la colpa sarebbe legata alla configurazione a Omega dell’alta pressione atmosferica. Al Nord si registra un allarme per la siccità, mentre le temperature elevate potrebbero durare diversi giorni. Le autorità monitorano la situazione e consigliano di adottare misure di prevenzione contro il rischio di colpi di calore. Le previsioni sono state diffuse dal Consorzio Lamma, dal Cnr e dalla Regione Toscana.

Roma, 11 luglio 2026 – Una nuova ondata di calore, di particolare intensità, è alle porte. Colpirà l’Italia, da Nord a Sud, e l’intera Europa occidentale, secondo le previsioni del Consorzio Lamma, di Cnr e Regione Toscana. "Questa volta il cuore dell'anticiclone si sposterà più a est, coinvolgendo l'intera penisola, comprese le regioni del Sud rimaste finora ai margini del grande caldo – segnala una nota sul sito del Cnr -. Lunedì sono previste temperature fino a 37-39°C in Sardegna e 36-38°C nelle zone interne. Da martedì il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, con punte di 40°C o oltre in Sardegna, Sicilia e nelle zone interne del Centro Italia ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caldo da togliere il fiato, oltre 40 gradi. “Colpa della configurazione a Omega”. E al Nord è allarme siccità

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