Calciomercato La Biagio ufficializza il portiere Pettinari dal Montegiorgio
La Biagio Nazzaro Chiaravalle ha annunciato l’ingaggio del portiere Andrea Pettinari, classe 2001, proveniente dal Montegiorgio. Pettinari, ex di Tolentino, Montefano, Appignanese e Corridonia, ha scelto di unirsi alla squadra dopo aver ricevuto l’offerta del direttore sportivo e dell’allenatore. La società ha avviato il mercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa, tra conferme e nuovi acquisti. La firma è arrivata nelle ultime ore, segnando un passo nel nuovo corso del club.
E’ scattato il mercato del nuovo corso della Biagio Nazzaro Chiaravalle. Tra conferme e nuovi arrivi. Come quello di Andrea Pettinari, portiere classe 2001, ex di Tolentino, Montefano, Montegiorgio, Appignanese e Corridonia, che ha deciso di accettare la sfida proposta dal direttore sportivo Alessandro Cossu e dall’allenatore Gianluca Dottori. Pettinari ha avuto esperienze anche in categorie superiori (con i cremisi in Eccellenza, ma anche in D con il Montegiorgio). In precedenza nella squadra rossoblu erano arrivate quattro conferme di giocatori giovani: quelle di Lorenzo Rocchetti, Davide Doria, Tommaso Schiaroli e Lorenzo Panzavuota. Rocchetti (2007) e Doria 2006) due difensori, Schiaroli (2007) invece attaccante, mentre Panzavuota, classe 2007, è un centrocampista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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