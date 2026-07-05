Calciomercato Juve | qual è ad oggi il portiere più vicino per la stagione 2026 27

Sul mercato, la Juventus sta valutando diverse opzioni per il portiere che coprirà la porta nella stagione 202627. Carnevali sta cercando la soluzione più adatta, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La società continua a monitorare le candidature e le trattative in corso, senza aver ancora concluso l’affare. La scelta finale dovrebbe essere fatta nei prossimi mesi, in vista delle prossime stagioni.

Calciomercato Juve: qual è ad oggi il portiere più vicino per la stagione 202627. Carnevali cerca la soluzione migliore. La Juventus prosegue la sua incessante ricerca sul mercato con un obiettivo prioritario: individuare l’ estremo difensore a cui affidare la porta bianconera per le prossime stagioni. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, la dirigenza sta vagliando diversi profili internazionali, analizzando minuziosamente sia l’impatto tecnico sia le componenti economiche di ciascuna operazione. Sebbene la scelta definitiva non sia ancora stata formalizzata, le ultime ore hanno registrato una netta polarizzazione delle piste: alcuni obiettivi storici si sono complicati, mentre un nome in particolare sta guadagnando quota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: UNA PRIORITÀ E PRIME PROIEZIONI

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