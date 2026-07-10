Calciomercato Inter LIVE | Khalaili è sbarcato a Milano si avvicina l’ufficialità

Da internews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khalaili è arrivato a Milano e si attende l’annuncio ufficiale. Sul fronte delle trattative, ci sono incontri in corso e affari in fase di definizione. Le operazioni di mercato dell’Inter continuano senza sosta, con aggiornamenti costanti sulle trattative in corso. La sessione di mercato è attiva e monitorata in tempo reale.

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