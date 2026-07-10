Calciomercato Inter LIVE | Khalaili è sbarcato a Milano si avvicina l’ufficialità

Khalaili è arrivato a Milano e si attende l’annuncio ufficiale. Sul fronte delle trattative, ci sono incontri in corso e affari in fase di definizione. Le operazioni di mercato dell’Inter continuano senza sosta, con aggiornamenti costanti sulle trattative in corso. La sessione di mercato è attiva e monitorata in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – VENERDI’ 10 LUGLIO Khalaili è pronto per l’Inter: il nuovo colpo nerazzurro sbarca a Milano – FOTO. 🔗 Leggi su Internews24.com

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