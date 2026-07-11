Calciomercato il Milan in corsa per il gioiello che lascerà il Barcellona | i dettagli

Il Borussia Dortmund, il Milan, Al-Hilal e Atlético Madrid sono interessati a acquisire il centrocampista che lascerà il Barcellona questa estate. Tra questi club, il Borussia Dortmund ha mostrato particolare interesse per il giocatore. Si prevede che il trasferimento avverrà nel prossimo mercato estivo.

"Il Borussia Dortmund ha mostrano interesse per Marc Casadó. Anche il Milan, Al-Hilal e Atlético Madrid sono interessati. Si prevede che Casadó lascerà il Barcellona questa estate". Marc Casadó è un mediano spagnolo, prodotto della cantera del Barcellona, che è pronto a lasciare i blaugrana grazie all'aiuto di Jorge Mendes, che è già al lavoro per trovare al proprio cliente una nuova sistemazione. Occhio però, perché il Barcellona non sembrerebbe voler fare sconti sul cartellino del ragazzo, che valuta circa 30 milioni di euro. Perché il Barcellona lo vorrebbe cedere? STAGIONE COMPLESSA La sua ultima stagione con il club spagnolo è stata piena di difficoltà: ha giocato solo 15 partite da titolare con un solo assist, ma è stato più una soluzione dalla panchina per l'allenatore Flick. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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