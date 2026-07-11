Calciatori nel mirino a Bergamo svaligiata la casa di capitan Massimo Carrera | colpo da professionisti

Notizia in breve

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, ignoti hanno svaligiato l’abitazione dell’ex capitano dell’Atalanta, Massimo Carrera, a Bergamo. I ladri sono entrati nell’abitazione quando l’ex calciatore era fuori, rientrato lunedì da un viaggio all’estero. Il colpo è stato realizzato da professionisti, secondo quanto riferito. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso o sui beni sottratti.