Calciatori nel mirino a Bergamo svaligiata la casa di capitan Massimo Carrera | colpo da professionisti
Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, ignoti hanno svaligiato l’abitazione dell’ex capitano dell’Atalanta, Massimo Carrera, a Bergamo. I ladri sono entrati nell’abitazione quando l’ex calciatore era fuori, rientrato lunedì da un viaggio all’estero. Il colpo è stato realizzato da professionisti, secondo quanto riferito. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso o sui beni sottratti.
Bergamo – Ladri a casa dell’ ex capitano dell’Atalanta Massimo Carrera. Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, quando ignoti si sono introdotti nell’abitazione dell’ex calciatore nerazzurro, rientrato lunedì da un viaggio all’estero. Secondo le poche informazioni disponibili, i malviventi sarebbero riusciti a fuggire con un bottino pari ad alcune decine di migliaia di euro. Sul posto, nel quartiere di Colognola, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica. https:www.ilgiorno.itbergamocronacafurto-nella-villa-bergamasca-di-alessandro-bastoni-via-gioielli-borse-e-orologi-di-lusso-t1i8d9rb L’ennesimo furto ai danni di calciatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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