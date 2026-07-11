Tutte le strade portano a Roma: ma ora parecchie cominciano a portare anche alla Cadorna. La caserma dei ricordi per tanti militari di leva e che da anni veste i panni di un parcheggio. Un parcheggio che era nato come provvisorio e forse proprio questo lo renderà eterno. Cosa succede? Semplice: è stata realizzata la nuova strada di accesso. È lì, ai fianchi del Centro per l’Impiego, la struttura che l’ex assessore Casi non ha fatto in tempo ad aprire ma che ha portato proprio sulla soglia dell’accensione. Lo stabile era stato indicato fin dall’inizio come permeabile. No, non perché ci si possa impunemente entrare anche di notte ma perché realizzato con alla base varchi sicuramente pedonali e presto anche carrabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadorna, pronto un altro accesso. Parcheggio presto raggiungibile anche passando da via Garibaldi

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