Cadorna pronto un altro accesso Parcheggio presto raggiungibile anche passando da via Garibaldi
È pronto un nuovo accesso alla Cadorna, che permette di raggiungere il parcheggio anche passando da via Garibaldi. La caserma, utilizzata come parcheggio da anni, rappresenta un punto di riferimento per chi si sposta nella zona. La nuova apertura dovrebbe facilitare l’accesso e la circolazione, collegando direttamente le vie limitrofe. La struttura, storicamente legata ai militari di leva, ora serve principalmente come area di sosta per veicoli.
Tutte le strade portano a Roma: ma ora parecchie cominciano a portare anche alla Cadorna. La caserma dei ricordi per tanti militari di leva e che da anni veste i panni di un parcheggio. Un parcheggio che era nato come provvisorio e forse proprio questo lo renderà eterno. Cosa succede? Semplice: è stata realizzata la nuova strada di accesso. È lì, ai fianchi del Centro per l’Impiego, la struttura che l’ex assessore Casi non ha fatto in tempo ad aprire ma che ha portato proprio sulla soglia dell’accensione. Lo stabile era stato indicato fin dall’inizio come permeabile. No, non perché ci si possa impunemente entrare anche di notte ma perché realizzato con alla base varchi sicuramente pedonali e presto anche carrabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Lamin Saidilly, la ricostruzione delle notti a Milano passando da un alloggio all'altro: aveva lasciato casa ed era irreperibile da dieci giorniPer dieci giorni, una persona ha variato frequentemente alloggi, interrompendo ogni comunicazione con la famiglia e lasciando poche tracce.
Cena dei Quartieri finisce nel caos: sei feriti tra aggressioni e pedoni investiti al parcheggio CadornaDurante la cena dei quartieri a Porta San Lorentino, sei persone sono rimaste ferite tra aggressioni e pedoni investiti nel parcheggio Cadorna.
Argomenti più discussi: Cadorna, pronto un altro accesso. Parcheggio presto raggiungibile anche passando da via Garibaldi; Ponte di via Cadorna, il Comune punta sul sovraponte: pronto entro l’autunno; Crema - Arriva il sovrapponte.
MIC Ramen Treviso. . Un ramen in cabina come a Tokyo: pronto a partire? Ti aspettiamo da Mic Ramen! Vieni a trovarci: Viale Cadorna, 1, 31100 Treviso TV, Italy Prenota ora: +39 351 477 0100 #MicRamen #RamenTreviso #GiapponeseTreviso #Treviso facebook