Un operaio di 30 anni è stato portato in ospedale dopo essere caduto da circa tre metri da un’impalcatura in un cantiere edile in via Vancini, Castel Maggiore. L’incidente è avvenuto ieri alle 15. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute dell’operaio.

Castel Maggiore (Bologna), 11 luglio 2026 – Paura ieri verso le 15 in un cantiere edile in via Vancini di Castel Maggiore. Un operaio di trent’anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta di circa tre metri, dal tetto al terzo piano di un edificio in costruzione. La medicina del lavoro sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Le sue condizioni non sono gravi, è stato ricoverato in codice 2. La medicina del lavoro sta indagando sulla dinamica dell’incidente, che ha portato all’infortunio, forse causato anche da un malore per il caldo eccessivo. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri. Due squadre dei vigili del fuoco di Bologna si sono recate immediatamente sul posto: è stato necessario l’intervento di un mezzo con la scala per raggiungere il ferito con una barella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade da un’impalcatura e fa un volo di tre metri: ferito un operaio di 30 anni

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TG Prealpina 03/07/2026 | Cade da impalcatura: soccorso operaio

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