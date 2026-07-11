british airways contro norwegian inghilterra norvegia si gioca anche nei cieli

Notizia in breve

British Airways e Norwegian si sono scambiate frecciate sui social, mentre si svolge il match tra Inghilterra e Norvegia. Le due compagnie di volo hanno pubblicato messaggi ironici e scommesse sui quarti di finale dei Mondiali. La disputa tra le compagnie si svolge principalmente online, con commenti e battute rivolti l’una all’altra. Nessun intervento ufficiale o azione legale è stata ancora annunciata. La discussione riguarda esclusivamente l’aspetto sportivo e le attività sui social media.