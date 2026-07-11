British Airways contro Norwegian Inghilterra-Norvegia si gioca anche nei cieli
British Airways e Norwegian si sono scambiate frecciate sui social, mentre si svolge il match tra Inghilterra e Norvegia. Le due compagnie di volo hanno pubblicato messaggi ironici e scommesse sui quarti di finale dei Mondiali. La disputa tra le compagnie si svolge principalmente online, con commenti e battute rivolti l’una all’altra. Nessun intervento ufficiale o azione legale è stata ancora annunciata. La discussione riguarda esclusivamente l’aspetto sportivo e le attività sui social media.
In attesa del verdetto del campo, sul web è cominciato un botta e risposta tra le due compagnie di volo, che si prendono in giro e scommettono i quarti di finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Norwegian vs. British Airways Wager @fifa World Cup
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