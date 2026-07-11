Brianti trionfo senza età Alberta trascina Milano alla promozione in A2 | A 46 anni vince la testa

Alberta Brianti, 46 anni, ha contribuito alla promozione della squadra femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa in A2, vincendo tutte le partite contro Lucca sia in trasferta che in casa con un punteggio di 4-0. La stagione ha visto anche la squadra maschile passare dalla B2 alla B1. La doppia promozione coinvolge entrambe le formazioni del club, che hanno ottenuto risultati decisivi nel corso dell’anno.

La stagione del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa è stata trionfale. La squadra maschile e quella femminile hanno centrato una doppia promozione. Gli uomini sono passati dalla B2 alla B1, le donne dalla B1 alla A2, battendo Lucca sia in trasferta che in casa con un doppio 4-0. A trascinare le milanesi è stata Alberta Brianti, parmense di nascita ma da tantissimi anni legata al Tc Bonacossa. Arrivata fino al numero 55 del mondo nel ranking WTA, vincitrice di un torneo nel massimo circuito al singolare (sulla terra di Fés battendo Simona Halep in finale nel 2011) e di due in doppio (Palermo 2010 con Errani sulla terra e Dallas 2011 con Cirstea sul cemento), Alberta ha compiuto in aprile 46 anni, ma non si stanca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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