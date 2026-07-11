Brescia come Monaco | arriva la Oktoberfest a San Polo

La Oktoberfest si svolgerà a Brescia dal 12 al 27 settembre presso l’area Luna Park di San Polo. La manifestazione durerà 16 giorni e proporrà l’atmosfera tipica di Monaco con musica, cucina bavarese, giochi e attrazioni. L’evento è dedicato alla celebrazione della birra bavarese, senza specificare eventuali dettagli organizzativi o partecipanti.

La tradizionale Oktoberfest tedesca arriva a Brescia dal 12 al 27 settembre all’area Luna Park di San Polo: 16 giorni nell’atmosfera unica di Monaco a celebrare la birra bavarese, senza dimenticare cucina tipica, musica, divertimento, giochi e attrazioni. La prima edizione del Paulaner Oktoberfest Brescia (organizzato da Partners Eventi con il patrocinio della Loggia), evento ufficiale Paulaner, ricreerà fedelmente il celebre festival di Monaco, che, con i suoi 7 milioni di visitatori all’anno, è la più grande festa popolare del mondo. A Brescia sarà in un padiglione di 3mila metri quadrati con circa 2.500 posti a sedere e altri 500 nel Beer Garden, dove birra e piatti preparati al momento saranno serviti al tavolo da 70 giovani con i tipici costumi bavaresi. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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