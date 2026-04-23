Super lavoro e 200mila euro raccolti per il restauro degli affreschi nell' Abbazia Nella parete la scheggia di una bomba inesplosa

Da novembre un team di esperti sta lavorando al restauro di un affresco risalente al Cinquecento all’interno di un’abbazia. Durante i lavori, è stata trovata una scheggia di bomba inesplosa incastonata in una parete. Sono stati raccolti circa 200mila euro per finanziare gli interventi di conservazione, mentre il restauro prosegue con l’obiettivo di restituire l’opera alla comunità.

Un gruppo di esperti è al lavoro dallo scorso novembre per restituire alla comunità un importante affresco del Cinquecento. Stiamo parlando del restauro del ciclo di affreschi della Sala Capitolare dell'Abbazia del Monte (sala in cui si riuniscono i frati benedettini e l'abate per le decisioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Restauro degli affreschi all'Abbazia del Monte, raccolti i 200mila euro. Attualmente sono nove i monaci benedettiniAl Rotary è stato fatto il punto sul restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’Abbazia a cui partecipa con un contributo anche il sodalizio...