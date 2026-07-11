Circa 1.200 autovelox in Italia potrebbero essere sospesi o disattivati a causa di incertezze normative sulla loro omologazione. La questione riguarda il sistema dei controlli elettronici della velocità e ha creato un vero e proprio blocco. Le autorità stanno verificando le certificazioni di questi dispositivi, molti dei quali potrebbero non rispettare più le regole vigenti. La sospensione potrebbe interessare le aree di controllo più sensibili e trafficate.

. Un nuovo terremoto investe il sistema dei controlli elettronici della velocità in Italia. Circa 1.200 autovelox rischiano infatti di essere sospesi o disattivati a causa delle incertezze normative che riguardano la loro omologazione. Una situazione che coinvolge numerosi Comuni, mette in discussione migliaia di verbali e riaccende il dibattito sull’equilibrio tra sicurezza stradale e tutela dei diritti degli automobilisti. Il nodo della questione riguarda la differenza tra “approvazione” e “omologazione” degli apparecchi, due procedure che per anni sono state considerate equivalenti da molte amministrazioni ma che la giurisprudenza ha invece distinto in maniera netta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Blocco di 1.200 autovelox: cosa cambia per gli automobilisti

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