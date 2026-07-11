Durante un blitz in uno stabile sequestrato, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 46 anni, pregiudicato, con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Nel corso dell’operazione, sono state trovate e sequestrate alcune quantità di droga. L’arrestato è stato portato in commissariato e successivamente tradotto in carcere. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile.

Tarantini Time Quotidiano Un pregiudicato tarantino di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’operazione condotta dai Falchi della Squadra Mobile. L’intervento è scattato al termine di un’attività investigativa e di osservazione che ha portato gli agenti a concentrare l’attenzione su un immobile di via Orsini, già interessato in passato da operazioni antidroga e attualmente sottoposto a sequestro. Nel corso dei servizi di appostamento, i poliziotti hanno documentato un continuo via vai di persone, tra cui giovani assuntori di sostanze stupefacenti e soggetti già noti alle forze dell’ordine, ritenuto compatibile con un’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Blitz antidroga in uno stabile sequestrato: arrestato un 46enne, sequestrata cocaina

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I Baby Narcos di Roma: bombe, torture e sequestri - FarWest 24/03/2026

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