Birre e le Tribute Band di 883 Vasco e Metallica

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una serata propone musica dal vivo con tribute band di artisti come Vasco Rossi, Lady Gaga, Metallica e Max Pezzali. Si potranno ascoltare e ballare le hit più note degli anni Duemila, tra cui brani di Vasco e le canzoni di Max Pezzali interpretate da una tribute band. È prevista anche una esibizione dedicata ai pezzi dei Metallica e un omaggio a Lady Gaga. L’evento include inoltre la partecipazione di un bassista storico di Vasco Rossi.

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Le hit più famose degli anni Duemila da riascoltare e da ballare, un omaggio a Lady Gaga e la potenza metal dei Metallica. E poi il pop firmato Max Pezzali da ritrovare insieme alla più fedele tribute band dell’artista pavese e le canzoni di Vasco da intonare insieme allo storico bassista del rocker di Zocca. E ancora, le atmosfere estive da Formentera e la carica travolgente di un gruppo che mescola grandi classici della musica, ironia e un tocco trash. Il tutto assieme a fiumi di ottima birra. Rush finale per il Beer Fest Carate, che da qui al prossimo weekend proporrà una sequenza di concerti e feste quasi tutte le sere. Gli eventi si svolgeranno nell’area di via Vicinale dell’Immacolata, a ingresso libero, anche in caso di pioggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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