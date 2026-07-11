L’assessore alla Mobilità ha annunciato che l’introduzione dell’e-Brt contribuirà a ridurre il traffico nelle vie San Giorgio, Paleocapa e Simoncini. La risposta arriva a un’interrogazione presentata da un consigliere di Fratelli d’Italia, che ha richiesto chiarimenti sui benefici dell’iniziativa. L’assessore ha specificato che i miglioramenti si estenderanno tra largo Tironi e il centro cittadino e ha indicato la disponibilità a apportare eventuali correttivi al progetto.

VIABILITÀ. L’assessore alla Mobilità risponde all’interrogazione presentata da Tentorio (FdI): «Benefici tra largo Tironi e il centro, pronti a correttivi». E respinge le richieste di revisione. Premessa: l’e-Brt, sostiene l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda, avrà benefici sul traffico cittadino. In altre parole, «l’attivazione del servizio ridurrà prevedibilmente i volumi in transito sia tra Verdellino e largo Tironi, sia tra largo Tironi e il centro cittadino. L’effetto sarà quello, tra l’altro, a regime, di decongestionare l’area del triangolo San Giorgio-Simoncini-Paleocapa, a giovamento anche della celerità degli spostamenti con diversa origine e destinazione che impegnano la medesima area». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Berlanda: «L’e-Brt libererà dal traffico le vie San Giorgio, Paleocapa e Simoncini»

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