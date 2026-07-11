benedetti torna al prato marzierli ci siamo quasi

Il calciatore Lorenzo Benedetti torna a giocare nel Prato. L’annuncio è stato ufficializzato ieri, dopo che sui social erano apparse anticipazioni sul suo ritorno. La firma del contratto è stata confermata nelle ultime ore. Benedetti aveva già vestito la maglia del club in passato, prima di trasferirsi altrove. La società ha comunicato l’accordo e il calciatore si è detto soddisfatto di rientrare. Nessun dettaglio sui termini economici del contratto.

La notizia era nell’aria dopo l’indizio social apparso sui profili del calciatore. E nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Lorenzo Benedetti torna al Prato, dopo aver già indossato la casacca biancazzurra ai tempi della Serie C, dal 2011 al 2015 (36 presenze con cinque reti), con in mezzo le esperienze maturate al Viareggio e alla Lucchese. L’attaccante arriva dal Grosseto, con il quale nella scorsa stagione ha collezionato 27 gettoni, conditi da sette marcature e soprattutto dalla vittoria del girone E di Serie D. In carriera il classe ‘92 ha totalizzato oltre 300 partite in quarta categoria, realizzando quasi 150 gol. L’avventura più importante? Quella al Seravezza Pozzi, con il quale Benedetti ha giocato 175 gare, segnando 96 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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