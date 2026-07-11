Domani sera, i Belle and Sebastian si esibiranno al Parco della Musica di Segrate. Durante il concerto, la band ha citato la canzone “It only takes a lion” per commentare i sentimenti legati alla Scozia ai Mondiali di calcio americani, affermando: “Ci hai dato speranza, ci hai dato disperazione”. La loro musica sarà accompagnata da questa riflessione sui destini sportivi della loro terra.

"Ci hai dato speranza, ci hai dato disperazione." dice quella “It only takes a lion” con cui Belle and Sebastian, in concerto domani sera al Parco della Musica di Segrate, hanno sostenuto i destini della loro Scozia ai Mondiali di calcio americani. È andata com’è andata, il campo ha riservato al loro indomito spirito gaelico più disperazione che speranza, e ora. gli tocca tifare Inghilterra. Chris Geddes, vista l’eliminazione al primo turno, diciamo che il vostro inno avrebbe potuto incontrare maggior fortuna. "Effettivamente, la Scozia s’è rivelata molto deludente a questi Mondiali. Non siamo stati affatto convincenti nemmeno nel risicato successo contro Haiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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