Rafik Belghali lascerà il Verona nei prossimi giorni o settimane. L’esterno algerino è in uscita dalla squadra e le sue future destinazioni potrebbero essere la Juventus o il Napoli. Le due squadre sono interessate al giocatore, ma ancora non sono stati definiti i dettagli dell’eventuale trasferimento. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.

: la nostra analisi sull’esterno algerino. Rafik Belghali è destinato a lasciare l’ Hellas Verona nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Il terzino destro algerino classe 2002, reduce dall’esperienza al Mondiale, si sta riposando dopo gli impegni con la nazionale, ma il suo futuro sembra ormai lontano dal club gialloblù e dal prossimo campionato di Serie B. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Come ricordato da Alfredo Pedullà, Frederic Massara lo avrebbe voluto già ai tempi della Roma, anche se l’operazione non si è poi concretizzata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Belghali lascerà il Verona: Juventus e Napoli alla finestra, ecco a chi può fare più comodo

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