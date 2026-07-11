Batterie elettriche la sfida europea | la grafite riciclata come asset di indipendenza economica
L’Unione Europea sta puntando sulla grafite riciclata per le batterie elettriche, cercando di ridurre la dipendenza da forniture esterne. La strategia mira a sfruttare materiali riciclati per aumentare l’indipendenza economica e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. La questione è al centro delle discussioni sul futuro dell’industria delle batterie, con investimenti e regolamenti dedicati alla promozione del riciclo e della produzione locale.
La corsa globale verso l’elettrificazione dei trasporti ha svelato una delle più grandi vulnerabilità strutturali dell’Unione Europea, spostando rapidamente il baricentro dello scontro dalle catene di montaggio automobilistiche alla sicurezza degli approvvigionamenti delle materie prime critiche. Mentre i governi continentali si concentrano sulla costruzione di mega-fabbriche di celle, la vera partita si gioca a monte, laddove la disponibilità di minerali strategici determina la sopravvivenza stessa dell’industria. È in questo preciso punto di rottura che trova spazio l’accordo strategico tra la norvegese Vianode e la tedesca Cylib, due... 🔗 Leggi su It.insideover.com
Why African Nations Are Taking Control of Critical Minerals — A Growing Challenge for the U.S.
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