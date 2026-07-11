Batterie elettriche la sfida europea | la grafite riciclata come asset di indipendenza economica

Notizia in breve

L’Unione Europea sta puntando sulla grafite riciclata per le batterie elettriche, cercando di ridurre la dipendenza da forniture esterne. La strategia mira a sfruttare materiali riciclati per aumentare l’indipendenza economica e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. La questione è al centro delle discussioni sul futuro dell’industria delle batterie, con investimenti e regolamenti dedicati alla promozione del riciclo e della produzione locale.