Baselli riparte da Dubai | Giusto farmi da parte in Italia Carriera bloccata non so il perché

Notizia in breve

Il centrocampista italiano si è unito a Balotelli e al fratello all'Al Ittifaq a Dubai. Ha dichiarato di aver deciso di lasciare l’Italia perché la sua carriera era ferma senza spiegazioni. Ha aggiunto che fare questa esperienza all’estero è positivo, anche se avrebbe voluto fare un passo più grande. Non ha fornito dettagli sui motivi del blocco nella sua carriera in Italia.