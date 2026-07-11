Baselli riparte da Dubai | Giusto farmi da parte in Italia Carriera bloccata non so il perché

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista italiano si è unito a Balotelli e al fratello all'Al Ittifaq a Dubai. Ha dichiarato di aver deciso di lasciare l’Italia perché la sua carriera era ferma senza spiegazioni. Ha aggiunto che fare questa esperienza all’estero è positivo, anche se avrebbe voluto fare un passo più grande. Non ha fornito dettagli sui motivi del blocco nella sua carriera in Italia.

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L'esperto centrocampista raggiunge Balotelli e il fratello Enock all'Al Ittifaq: "Bello fare questa esperienza all'estero, avrei voluto fare un passo in più ma non è stato possibile". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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