A Milano è stata smantellata una rete di false società utilizzate per evadere il Fisco. La operazione ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato un sistema di riciclaggio di denaro e attività di evasione fiscale. Sono state effettuate varie perquisizioni e sequestri. La rete coinvolgeva più soggetti e aveva come obiettivo principale il patrimonio di aziende italiane.

A Milano è stata smantellata una cosiddetta banca occulta, un sistema di false società che permetteva ad aziende italiane di evadere il Fisco. Una serie di società “cartiere” emetteva fatture false per nascondere i profitti di aziende reali, che venivano poi riciclati e riconsegnati in contanti attraverso un’infrastruttura simile a quella di un istituto di credito. Tra le persone coinvolte ci sono quattro arrestati e anche un commercialista italiano, che non potrà più esercitare la professione. L’indagine era legata a un’altra simile, che aveva smantellato una banca occulta a maggio scorso. Banca occulta smantellata a Milano, arresti e sequestri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Quifinanza.it - Banca occulta smantellata a Milano, evasione e riciclaggio: sequestri per 2,5 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioniUna banca occulta con sede a Milano è stata smantellata dalla Guardia di finanza, che ha sequestrato beni per 2,5 milioni di euro.

Falsi investimenti, estorsioni e riciclaggio: smantellata banda di truffatori, sequestri per 1,6 milioniUna banda di truffatori è stata smantellata a Bergamo, con sequestri per 1,6 milioni di euro.

Temi più discussi: Smantellata una banca occulta con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni; Milano, smantellata una banca occulta: 7 indagati; Milano, smantellata dalla Finanza una banca occulta. Sequestrati 2,5 milioni; GDF, smantellata banca occulta che riciclava proventi illeciti. Sequestrati 2,5 milioni.

Banca occulta smantellata a Milano, evasione e riciclaggio: sequestri per 2,5 milioniLa Guardia di Finanza ha smantellato a Milano una banca occulta, che permetteva ad aziende e professionisti di truffare il Fisco ... quifinanza.it

#Milano: Smantellata banca occulta che riciclava proventi illeciti. 7 misure cautelari per frode fiscale e riciclaggio. Sequestrati 2,5 milioni di € - ilmetropolitano.it/2026/07/10/mil… #ilmetropolitano #GdF x.com

GDF, smantellata banca occulta che riciclava proventi illeciti. Sequestrati 2,5 milioniLa Guardia di Finanza di Milano, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un'ordinanza di ... teleborsa.it