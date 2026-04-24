Corriere dello Sport – Salah alla Juve il ds Ottolini | Ad oggi nulla di vero
Sul sito del Corriere dello Sport si legge che, dopo le voci circolate sui social, il direttore sportivo ha dichiarato che al momento non ci sono elementi concreti riguardo a un possibile trasferimento di Salah alla Juventus. La notizia, diffusa negli ultimi giorni, si basa su indiscrezioni e dichiarazioni che non sono state confermate ufficialmente dalle parti interessate. La situazione resta da monitorare per eventuali sviluppi.
2026-04-24 11:24:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Momo Salah ha già annunciato la fine della storia d’amore tra lui e il Liverpool. Le lacrime e la commozione erano inevitabili e si possono riassumere facilmente così: 439 presenze, 257 gol, 122 assist e 9 trofei con i Reds. I numeri sono spaventosi e sono ancora in aggiornamento in questo finale di stagione. Dalla prossima annata, però, l’ex Roma cambierà maglia e il suo futuro è ancora tutto da definire. Si è parlato anche di un ritorno nel campionato italiano dove l’attaccante egiziano ha militato dal 2015 al 2017, giocando con Fiorentina e Roma.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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