Sul sito del Corriere dello Sport si legge che, dopo le voci circolate sui social, il direttore sportivo ha dichiarato che al momento non ci sono elementi concreti riguardo a un possibile trasferimento di Salah alla Juventus. La notizia, diffusa negli ultimi giorni, si basa su indiscrezioni e dichiarazioni che non sono state confermate ufficialmente dalle parti interessate. La situazione resta da monitorare per eventuali sviluppi.

2026-04-24 11:24:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Momo Salah ha già annunciato la fine della storia d’amore tra lui e il Liverpool. Le lacrime e la commozione erano inevitabili e si possono riassumere facilmente così: 439 presenze, 257 gol, 122 assist e 9 trofei con i Reds. I numeri sono spaventosi e sono ancora in aggiornamento in questo finale di stagione. Dalla prossima annata, però, l’ex Roma cambierà maglia e il suo futuro è ancora tutto da definire. Si è parlato anche di un ritorno nel campionato italiano dove l’attaccante egiziano ha militato dal 2015 al 2017, giocando con Fiorentina e Roma.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Salah alla Juve, il ds Ottolini: “Ad oggi nulla di vero”

Notizie correlate

Corriere dello Sport – sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zero2026-03-25 09:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del...

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve fuori. Dea mitica”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 febbraio 2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Salah lascia il Liverpool a fine stagione, l'annuncio sui social: Per sempre casa mia; I festeggiamenti di Salah con i tifosi dopo l'ultimo derby del Merseyside; Trionfo Liverpool nel derby: Van Dijk condanna l'Everton al 100'! Abraham lancia il Villa, Forest a valanga; Allo Zini vince la noia: pareggio senza reti tra Cremonese e Torino.

Salah alla Juve, il ds Ottolini: Ad oggi nulla di veroIl direttore sportivo bianconero allontana le voci circa una possibile trattativa per portare a Torino l'attaccante del Liverpool ... corrieredellosport.it

I festeggiamenti di Salah con i tifosi dopo l'ultimo derby del MerseysideMohamed Salah è stato omaggiato dai cori dei tifosi del Liverpool FC dopo il suo ultimo derby del Merseyside contro l'Everton. corrieredellosport.it

Corriere della Sera. . Nella Città delle Idee, l'installazione allestita nel cortile della storica sede del Corriere della Sera, è presente Lynk & Co 08: il Suv ibrido plug-in che con 200 km di autonomia in modalità elettrica e una flessibilità senza limiti ridefinisce la g facebook

Venerdì di paura sulla A12: il folle tentativo di fuga del corriere con lo zaino "che scotta" ift.tt/RBjleK9 x.com