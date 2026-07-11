A Bagno di Romagna, centro termale e turistico, è stato avviato un progetto di patti per la tutela ambientale. La comunità locale si sta impegnando in iniziative per la salvaguardia del territorio e delle risorse naturali. Le misure prevedono accordi tra enti pubblici e cittadini, con attenzione specifica alla tutela delle aree termali e del paesaggio circostante. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle azioni o sui soggetti coinvolti.

Bagno di Romagna, centro climatico e turistico, e unica stazione termale del comprensorio cesenate, una comunità attiva per l’ambiente. Lo sottolineano il sindaco Enrico Spighi e l’assessora all’innovazione urbana e culturale, Silvia Alessandrini, che, poi, affermano: "Col mese di giugno, abbiamo terminato la 2° edizione del ’Mese dell’Ambiente’, ma la nostra attenzione all’ambiente non finisce qui, continuando nella volontà di sensibilizzare e coinvolgere attivamente la popolazione. I luoghi pubblici sono e rimarranno sempre patrimonio di tutti e, con l’aiuto di ciascuno, possono essere ancora più belli e accoglienti. Anche un piccolo contributo può fare la differenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno, ’patti’ a tutela dell’ambiente

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