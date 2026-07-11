Un personal trainer noto sui social ha rivelato di aver sofferto di ipertiroidismo, una condizione che gli causava sudorazione eccessiva, sensazione di caldo, difficoltà a dormire e battito accelerato. La sua esperienza è stata condivisa dopo aver pensato di soffrire di ansia. Conta circa 104mila follower su Instagram, dove dà consigli su alimentazione e fitness. La sua storia mostra un cambiamento legato a questa diagnosi.

Harry Thorn è popolare su Instagram, conta 104mila follower e dispensa consigli salutisti su cibo e allenamenti. Però dietro il sorriso del content creator si nasconde una storia difficile. Per anni Thorn ha pensato che le sue notti insonni, la sudorazione costante e l’ansia fossero dovuti al suo carattere. “Restavo sveglio per ore con il cuore che mi batteva forte nel petto, lottando per addormentarmi – ha racconta al Daily Mail -. Mi sentivo sempre teso, ma pensavo che fosse solo una questione di carattere. Avevo anche sempre caldo, sudavo così tanto che alle cene o ad altri eventi sociali mi sentivo molto a disagio”. In realtà dopo un test di fitness che il personal trainer ha sostenuto durante il suo corso di laurea in Scienze motorie all’Università ha scoperto di soffire di ipertiroidismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo sempre caldo, sudavo tanto e alle cene mi sentivo a disagio. Non dormivo e il battito era accelerato. Pensavo fosse ansia. Era ipertiroidismo”: la storia del personal trainer Harry Thorn

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amedeo Della Valle, l'addio a Brescia tra le lacrime con una lettera: «Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre»Amedeo Della Valle ha lasciato il Brescia con una lettera aperta, definendo il suo ruolo di capitano un grande orgoglio e ricordando i cinque anni...

Amedeo Della Valle saluta Brescia tra le lacrime con una lettera: «Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre»Amedeo Della Valle ha scritto una lettera aperta per annunciare la fine della sua esperienza a Brescia, dopo cinque anni.