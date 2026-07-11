Un 20enne è stato arrestato con quattro dosi di cocaina durante un’operazione di controllo del territorio. L’arresto fa parte di un’azione dei Carabinieri mirata a prevenire e reprimere reati legati alla droga e all’illegalità. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli per contrastare le attività illecite, proseguendo con operazioni di monitoraggio continuo sul territorio. La sostanza sequestrata è stata trovata in possesso del giovane durante un controllo di routine.

Nell’ambito di una più ampia e mirata attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, i militari dell’Arma dei Carabinieri proseguono senza soluzione di continuità l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa. In tale contesto operativo, nel pomeriggio di giovedì, a Pietrasanta, i Carabinieri della locale stazione traevano in arresto uno straniero di 20 anni, senza fissa dimora, censurato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, il giovane veniva sottoposto a controllo mentre si trovava a bordo di un’autovettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aveva 4 dosi di cocaina. Arrestato 20enne

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Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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