Avellino Basket colpo Mollura | esperienza e mentalità vincente

L’Avellino Basket ha annunciato l’ingaggio di Mollura, giocatore con alle spalle numerose stagioni in serie A e serie B. La sua esperienza si combina con una mentalità vincente, già dimostrata in precedenti campionati. Mollura si è unito alla squadra guidata da Gennaro Di Carlo, rafforzando il reparto esterni. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini contrattuali.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Halley Campania Avellino Basket mette un altro tassello di spessore nel roster affidato a Gennaro Di Carlo. Dopo l’annuncio delle scorse ore del presidente Giuseppe Lombardi e del general manager Antonello Nevola, è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Marco Mollura, ala classe 1993, reduce da due stagioni consecutive concluse con la promozione in Serie A. Nell’ultimo campionato il giocatore siciliano ha indossato la maglia della Givova Scafati, contribuendo al salto di categoria con 7,4 punti e 2,5 rimbalzi di media in 32 presenze, tirando con il 51% da due, il 39% da tre e l’87% ai tiri liberi. Numeri che confermano l’affidabilità di un atleta capace di incidere su entrambe le metà campo e di portare in dote una mentalità vincente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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