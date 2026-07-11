Autovelox nuovo corso | cos’è la patente di affidabilità e cosa prevede il decreto Salvini

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da domenica 12 luglio entra in vigore un nuovo decreto che modifica le regole sugli autovelox e introduce la patente di affidabilità. Il provvedimento, firmato dal ministro delle Infrastrutture e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda le modalità di utilizzo degli autovelox e le procedure per ottenere la patente di affidabilità. La normativa si applica a tutte le apparecchiature di controllo della velocità e prevede nuove disposizioni per le verifiche e i controlli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 11 luglio 2026-  Domenica da bollino rosso con nuove regole per gli autovelox. Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva firmato l’8 giugno e che dunque entra in vigore da domani, domenica 12 luglio. Obiettivo: mettere fine al caos. L’obiettivo: mettere fine al caos e a una lunga stagione di ricorsi roventi sulle multe per eccesso di velocità, da ultimo anni di ordinanze della Corte di Cassazione hanno annullato le sanzioni insistendo sulla necessità che i dispositivi siano omologati e non solo approvati. Di fatto, il decreto – atteso per anni e fino ad oggi sempre rinviato dai governi di ogni colore – sfoltisce la flotta di autovelox legali in circolazione, autorizzati a sanzionare i veicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

autovelox nuovo corso cos8217232 la patente di affidabilit224 e cosa prevede il decreto salvini
© Quotidiano.net - Autovelox nuovo corso: cos’è la patente di affidabilità e cosa prevede il decreto Salvini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Autovelox, nuove regole al via: arriva la “patente di affidabilità”Sono entrate in vigore le nuove regole sugli autovelox, con la pubblicazione del decreto ministeriale dell’8 giugno sulla Gazzetta Ufficiale.

Autovelox, Salvini firma il decreto: ecco cosa cambiaIl ministro delle Infrastrutture ha firmato un decreto che stabilisce le procedure di omologazione, verifica e taratura periodica degli autovelox e...

Temi più discussi: Lunedì si riaccende l’autovelox in corso Unità d’Italia, poi un occhio anche in corso Venezia; Torino, attivo l'autovelox di corso Unità d'Italia: ora sono 4 in città; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 6 al 12 luglio / Notizie / Novità / Homepage; Attenzione alle multe, da domani torna l'autovelox in corso Unità d'Italia.

autovelox nuovo corso cosAutovelox, spenti 3 su 10 ma c'è la procedura di omologazioneAlla mezzanotte tra sabato 11 e domenica 12 saranno spenti 1.204 apparecchi su un totale di 4.060. Tuttavia con il nuovo decreto viene colmato un vuoto normativo durato 34 anni ... msn.com

autovelox nuovo corso cosAutovelox nuovo corso: cos’è la patente di affidabilità e cosa prevede il decreto SalviniL’obiettivo: mettere fine al caos e a una lunga stagione di ricorsi roventi sulle multe per eccesso di velocità, da ultimo anni di ordinanze della Corte di Cassazione hanno annullato le sanzioni ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web