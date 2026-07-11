Autovelox nuovo corso | cos’è la patente di affidabilità e cosa prevede il decreto Salvini

Da domenica 12 luglio entra in vigore un nuovo decreto che modifica le regole sugli autovelox e introduce la patente di affidabilità. Il provvedimento, firmato dal ministro delle Infrastrutture e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda le modalità di utilizzo degli autovelox e le procedure per ottenere la patente di affidabilità. La normativa si applica a tutte le apparecchiature di controllo della velocità e prevede nuove disposizioni per le verifiche e i controlli.

Roma, 11 luglio 2026- Domenica da bollino rosso con nuove regole per gli autovelox. Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva firmato l’8 giugno e che dunque entra in vigore da domani, domenica 12 luglio. Obiettivo: mettere fine al caos. L’obiettivo: mettere fine al caos e a una lunga stagione di ricorsi roventi sulle multe per eccesso di velocità, da ultimo anni di ordinanze della Corte di Cassazione hanno annullato le sanzioni insistendo sulla necessità che i dispositivi siano omologati e non solo approvati. Di fatto, il decreto – atteso per anni e fino ad oggi sempre rinviato dai governi di ogni colore – sfoltisce la flotta di autovelox legali in circolazione, autorizzati a sanzionare i veicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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