Autovelox nuove regole al via | arriva la patente di affidabilità

Sono entrate in vigore le nuove regole sugli autovelox, con la pubblicazione del decreto ministeriale dell’8 giugno sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riguarda l’omologazione degli strumenti e introduce la cosiddetta “patente di affidabilità”. Questa certificazione si ottiene tramite controlli e verifiche periodiche, ed è richiesta per poter installare e utilizzare autovelox. Le norme stabiliscono anche procedure di verifica e aggiornamento delle apparecchiature.

Scattano le nuove regole sugli autovelox. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale dell’8 giugno sull’omologazione degli autovelox. Le nuovfe regole disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. L’obiettivo è quello di superare le numerose incertezze normative e applicative che negli ultimi anni hanno alimentato un vasto contenzioso tra automobilisti e amministrazioni locali. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi dalla mezzanotte di sabato 11 luglio. Il decreto ministeriale fissa i requisiti per ottenere l’omologazione “promuove sul campo” i misuratori approvati dal 2017 e vale solo per le infrazioni rilevate a partire dalla sua entrata in vigore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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ARRIVA IL NUOVO AUTOVELOX CHE RILEVA UNINFRAZIONE TANTO COMUNE QUANTO IMPUNITA! Tolleranza zero!

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