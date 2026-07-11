Autovelox la classifica degli introiti Cesena e Forlì le più ‘clementi’ Ma Cesenatico è al quinto posto

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’eccesso di velocità rappresenta la principale causa delle multe nella provincia di Forlì-Cesena, secondo un’analisi di Facile. Tra i comuni, Cesena e Forlì hanno incassato meno dagli autovelox, risultando più ‘clementi’, mentre Cesenatico si posiziona al quinto posto con gli introiti più alti.

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L’eccesso di velocità è la prima causa delle multe comminate nella provincia di Forlì-Cesena, così come nel resto d’Italia: è quanto emerge dall’analisi del noto portale web Facile.it sui rendiconti pubblicati dai comuni italiani, rilasciata ieri. Secondo lo studio, a Cesena e Forlì, nel 2025, ammontano rispettivamente a 162.089 euro e 149.101 euro i proventi complessivi derivanti da questo tipo di sanzioni, previste dall’art.142 del codice della strada. Il rapporto piazza i due comuni in fondo alla classifica per incassi tra i capoluoghi di provincia emiliano-romagnoli. È bene ricordare, inoltre, che l’analisi non prende in considerazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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