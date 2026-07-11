Autovelox da questa notte entra in vigore il nuovo decreto | ecco cosa cambia per gli automobilisti

Da questa notte entra in vigore il nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica le regole sugli autovelox. Il testo stabilisce nuove procedure per l’omologazione, la verifica e la taratura di questi dispositivi. Le norme riguardano le modalità di controllo e le verifiche periodiche, con l’obiettivo di garantire la corretta funzionalità degli autovelox sulle strade.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e diventerà quindi ufficialmente operativo dal 12 luglio. Con l'avvio della stagione estiva e milioni di italiani in partenza per le vacanze, cambiano le regole per i dispositivi di rilevamento della velocità, con l'obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno provocato numerosi ricorsi e contenziosi sulle sanzioni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva firmato il decreto ministeriale il 9 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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